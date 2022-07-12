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Вячеслав Колосков высказался о возможном создании «Чемпионата Содружества»

Иван Шитик
Корреспондент
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможном создании «Чемпионата Содружества».

«Я уже говорил, что теоретическая вероятность такого турнира есть, но в практической плоскости идею трудно реализовать. Два главных вопроса — сколько это будет стоить и кто заплатит? Еще один момент, пока непонятно, какой уровень футбола в Луганске и Донецке. Потому что в Абхазии и Южной Осетии ситуация уже стабилизировалась, а в других регионах остается взрывоопасной. Идея неплохая, но сейчас она носит, скорее, пропагандистский характер. В будущем, на какое-то время это вполне возможно и желательно. Но, конечно, Россия в таком турнире не сможет принять участие, иначе мы потеряем членство в ФИФА и УЕФА», — объяснил Колосков в интервью RT.

Ранее Абхазия предложила создать футбольный турнир для Крыма, Южной Осетии, ДНР, ЛНР — «Чемпионат Содружества».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1025259-koloskov-chempionat-sodruzhestva
Вячеслав Колосков
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