Вячеслав Колосков высказался о возможном создании «Чемпионата Содружества»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможном создании «Чемпионата Содружества».

«Я уже говорил, что теоретическая вероятность такого турнира есть, но в практической плоскости идею трудно реализовать. Два главных вопроса — сколько это будет стоить и кто заплатит? Еще один момент, пока непонятно, какой уровень футбола в Луганске и Донецке. Потому что в Абхазии и Южной Осетии ситуация уже стабилизировалась, а в других регионах остается взрывоопасной. Идея неплохая, но сейчас она носит, скорее, пропагандистский характер. В будущем, на какое-то время это вполне возможно и желательно. Но, конечно, Россия в таком турнире не сможет принять участие, иначе мы потеряем членство в ФИФА и УЕФА», — объяснил Колосков в интервью RT.

Ранее Абхазия предложила создать футбольный турнир для Крыма, Южной Осетии, ДНР, ЛНР — «Чемпионат Содружества».