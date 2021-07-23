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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»
Судейство

Еще один российский арбитр будет отстранен от судейства

15:07

По данным «СЭ», еще один российский футбольный арбитр будет пожизненно отстранен от судейства. По неподтвержденной официально информации, речь идет о 33-летнем Виталии Ермакове. Он работал на играх ПФЛ, молодежного первенства и Кубка России.

Ранее, как сообщал «СЭ», департамент защиты игры РФС в рамках работы по линии противодействия договорным матчам выяснил, что 37-летний арбитр ФНЛ Александр Шимарыгин два года активно делал ставки. Он зарегистрировался под своим именем в одной из букмекерских контор. За два года совершил 19 тысяч ставок на общую сумму более 65 миллионов рублей. Дело передано в Комитет по этике РФС.

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Александр Бобров все материалы автора

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