Еще один российский арбитр будет отстранен от судейства

По данным «СЭ», еще один российский футбольный арбитр будет пожизненно отстранен от судейства. По неподтвержденной официально информации, речь идет о 33-летнем Виталии Ермакове. Он работал на играх ПФЛ, молодежного первенства и Кубка России.

Ранее, как сообщал «СЭ», департамент защиты игры РФС в рамках работы по линии противодействия договорным матчам выяснил, что 37-летний арбитр ФНЛ Александр Шимарыгин два года активно делал ставки. Он зарегистрировался под своим именем в одной из букмекерских контор. За два года совершил 19 тысяч ставок на общую сумму более 65 миллионов рублей. Дело передано в Комитет по этике РФС.