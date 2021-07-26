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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Первый тур ЮФЛ: новичок лиги обыграл чемпиона прошлого сезона — команду академии «Зенит»

10:18

24 и 25 июля состоялся первый тур Юношеской футбольной лиги.

В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2004 года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2005 года рождения. Также в составах дивизионов произошли изменения: по итогам прошедшего сезона в стыковых матчах определился новый участник ЮФЛ-1 — «СШ по футболу» (Краснодарский край). В младшем дивизионе продолжит участие команда Академии им. Коноплева.

Матч «Зенит» — «СШ по футболу» состоялся на стадионе Академии «Зенита» 25 июля и завершился победой гостей со счетом 3:2. Мячами в составе хозяев отметились Никита Лузан и Дмитрий Васильев, а у южан мячи забили Тигран Цатрян, Константин Сабаев и Кирилл Дроздов.

Результаты остальных игр
ЮФЛ-1
ЦСКА — «Чертаново» — 0:2
«Локомотив» — «Строгино» — 2:1
«Рубин» — «Мастер-Сатурн» — 0:2
«Динамо» — «Ростов» — 2:5
«Спартак» — СШОР «Зенит» — 2:0
«Краснодар» — ФШМ — 3:0
ЮФЛ-2
ЦСКА — «Чертаново» — 2:2
«Локомотив» — «Строгино» — 2:1
«Рубин» — «Мастер-Сатурн» — 2:2
«Динамо» — «Ростов» — 2:3
«Спартак» — СШОР «Зенит» — 5:1
«Краснодар» — ФШМ — 1:0
«Зенит» — «Академия Коноплева» — 2:2

Следующий тур ЮФЛ состоится 31 июля.

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