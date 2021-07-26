24 и 25 июля состоялся первый тур Юношеской футбольной лиги.

В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2004 года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2005 года рождения. Также в составах дивизионов произошли изменения: по итогам прошедшего сезона в стыковых матчах определился новый участник ЮФЛ-1 — «СШ по футболу» (Краснодарский край). В младшем дивизионе продолжит участие команда Академии им. Коноплева.

Матч «Зенит» — «СШ по футболу» состоялся на стадионе Академии «Зенита» 25 июля и завершился победой гостей со счетом 3:2. Мячами в составе хозяев отметились Никита Лузан и Дмитрий Васильев, а у южан мячи забили Тигран Цатрян, Константин Сабаев и Кирилл Дроздов.

Результаты остальных игр

ЮФЛ-1

ЦСКА — «Чертаново» — 0:2

«Локомотив» — «Строгино» — 2:1

«Рубин» — «Мастер-Сатурн» — 0:2

«Динамо» — «Ростов» — 2:5

«Спартак» — СШОР «Зенит» — 2:0

«Краснодар» — ФШМ — 3:0

ЮФЛ-2

ЦСКА — «Чертаново» — 2:2

«Локомотив» — «Строгино» — 2:1

«Рубин» — «Мастер-Сатурн» — 2:2

«Динамо» — «Ростов» — 2:3

«Спартак» — СШОР «Зенит» — 5:1

«Краснодар» — ФШМ — 1:0

«Зенит» — «Академия Коноплева» — 2:2

Следующий тур ЮФЛ состоится 31 июля.