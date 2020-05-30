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Экс-футболисту «Томи» предъявили окончательное обвинение по делу о «Зимней вишне»

10:50
Вячеслав Вишневский. Фото Пресс-служба РФСО «Локомотив».
Вячеслав Вишневский. Фото Пресс-служба РФСО «Локомотив».
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Следствие предъявило совладельцу кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и экс-нападающему «Томи» Вячеславу Вишневскому обвинение во взяточничестве, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

24 марта Вишневского экстрадировали из Польши в СИЗО Калининграда, где поместили на 14-дневный карантин. После этого бывшему футболисту предъявили обвинение по статье 291 ч.5 Уголовного кодекса РФ (дача взятки).

— Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении им преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, — говорится в сообщении на сайте СК РФ. — Следствием ему вменяется дача взятки в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом — начальником инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилией Комковой.

В марте 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, который унес жизни 64 человек, из которых 41 — дети.

Дополнительная информация:

https://sledcom.ru/news/item/1468652/

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