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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Дюков рассказал о программах по подготовке молодых судей

18:37
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Президент РФС Александр Дюков рассказал о планах организации по подготовке молодых арбитров.

«Что касается подготовки молодых судей, то мы пытаемся интегрировать в работу академии спортивные ВУЗы, которые у нас есть в России, — сказал Дюков. — Сейчас разрабатываем те программы, которые соответствуют подходам УЕФА. Одновременно с получением тренерской квалификации, предполагается, что студенты смогут получить квалификацию арбитра».

(Владимир Пушкарев)

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