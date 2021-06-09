Дюков рассказал о программах по подготовке молодых судей
18:37
Президент РФС Александр Дюков рассказал о планах организации по подготовке молодых арбитров.
«Что касается подготовки молодых судей, то мы пытаемся интегрировать в работу академии спортивные ВУЗы, которые у нас есть в России, — сказал Дюков. — Сейчас разрабатываем те программы, которые соответствуют подходам УЕФА. Одновременно с получением тренерской квалификации, предполагается, что студенты смогут получить квалификацию арбитра».
(Владимир Пушкарев)
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