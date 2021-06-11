Колосков назвал главную проблему российского футбола

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о встрече с главой Российского футбольного союза Александром Дюковым.

— С Дюковым встречались?

— Да, по его инициативе. Месяца через два после назначения. Обстоятельно поговорили. Донес до Александра Валерьевича три вопроса.

— Это какие?

— Главная проблема сегодняшнего российского футбола — тренеры. Недостаточные знания на всех уровнях! Переведена немецкая методика, голландская. Но это никому не нужно. Ощущение, что им даже конспекты не требуются. Разминка, удары по воротам, двусторонка... Всё, до свидания. Появится кто-то вроде Головина — пляшем вокруг него. Больше ничего!

— Вторая тема?

— Регионы. В 1992 году у президентов региональных федераций были ручка, блокнот и в лучшем случае спорткомитетовский телефон. Нищета полная! Искали возможность помочь. Сейчас тоже надо помогать. Ну а третья тема — наши представители в ФИФА и УЕФА.

— Нужны они нам?

— Обязательно! Привел свой пример: благодаря контактам с Юханссоном Москва получила финал Лиги чемпионов, финал Кубка УЕФА, решили вопрос по дисквалификации Аршавина. На Евро-2008 вместо трех игр дали две.

— Если бы не вы, было бы три матча?

— Разумеется.

(Юрий Голышак, Александр Кружков)

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