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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Александр Дюков сообщил, что попечительский совет РФС обсуждал развитие детского футбола

18:30
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Президент РФС Александр Дюков рассказал, чему было посвящено заседание попечительского совета РФС.

«Главные вопросы повестки были посвящены развитию детского футбола, — сказал Дюков. — По этому вопросу выступил министр спорта Олег Матыцин. Он рассказал, какие средства выделены на развитие футбола, о реализации этих средств. Дальше РФС рассказал о реализации нескольких проектов по развитию детско-юношеского футбола. Вы знаете, что у нас запущено достаточно много новых проектов. Один из них — проект «Наша смена». В рамках этой программы были разработаны методики, которые мы рекомендуем использовать всем детско-юношеским спортивным тренерам.

Одно из важных направлений работы — повышение квалификаций тренеров. Для этого создана академия РФС, разрабатываются новые учебные планы. Очень важное направление работы — создание региональных центров РФС. Сейчас их 10, мы планируем довести их число до 70-80. Предполагается, что в этих школах будут работать квалифицированные тренеры с талантливыми футболистами».

(Владимир Пушкарев)

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