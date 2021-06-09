Александр Дюков сообщил, что попечительский совет РФС обсуждал развитие детского футбола

Президент РФС Александр Дюков рассказал, чему было посвящено заседание попечительского совета РФС.

«Главные вопросы повестки были посвящены развитию детского футбола, — сказал Дюков. — По этому вопросу выступил министр спорта Олег Матыцин. Он рассказал, какие средства выделены на развитие футбола, о реализации этих средств. Дальше РФС рассказал о реализации нескольких проектов по развитию детско-юношеского футбола. Вы знаете, что у нас запущено достаточно много новых проектов. Один из них — проект «Наша смена». В рамках этой программы были разработаны методики, которые мы рекомендуем использовать всем детско-юношеским спортивным тренерам.

Одно из важных направлений работы — повышение квалификаций тренеров. Для этого создана академия РФС, разрабатываются новые учебные планы. Очень важное направление работы — создание региональных центров РФС. Сейчас их 10, мы планируем довести их число до 70-80. Предполагается, что в этих школах будут работать квалифицированные тренеры с талантливыми футболистами».

(Владимир Пушкарев)