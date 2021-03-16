Директор «Чертаново» выступил с заявлением по поводу избиения игрока «Локомотива»

Директор «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал инцидент с избиением игрока «Локомотива» Максима Шнапцева после матча ЮФЛ-2.

«Уважаемый Максим Шнапцев, уважаемые родители Максима, уважаемые руководители «Локомотива», уважаемое футбольное сообщество!

Мы искренне сожалеем о том, что произошло после матча между командами «Локомотив» и «Чертаново» в рамках ЮФЛ-2, и хотели бы еще раз принести свои извинения. Безусловно, такому не место в футбольном мире.

Мы признаем свою вину и понимаем степень тяжести проступка, совершенного нашим игроком. Наш футболист поступил неразумно, перенеся борьбу с футбольного поля за его пределы. Этому нет оправданий.

Безусловно, виновный понесет серьезное наказание. Искренне заверяем вас, что в нашей Академии мы стараемся прививать умение отвечать за свои поступки.

Верим, что вы найдете в себе силы простить нашего футболиста, несмотря на всю степень его вины.

С уважением и глубоким раскаянием, от имени всей футбольной Академии «Чертаново», — говорится в заявлении Ларина на официальном сайте клуба.

Ранее «Локомотив» опубликовал заявление по поводу инцидента, который произошел с игроком юношеской команды Максимом Шнапцевым. Директор спортивной школы железнодорожников Андрей Щиголев заявил, что в инциденте разбираются правоохранительные органы.

13 марта после игры ЮФЛ-2 с «Чертаново» Шнапцев получил серьезные травмы. Несколько соперников напали на него после матча.