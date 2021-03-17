В Молодежной лиге завершился первый этап сезона
Завершились матчи 18-го тура молодежной лиги.
Тур стал заключительным на первом этапе сезона-2020/21. Во второй части сезона команды, занявшие в группах А и Б первые пять позиций, образуют группу I, в которой сыграют за победу в первенстве. Участники, финишировавшие в своих группах во второй половине таблицы, будут бороться за места с 11-го по 20-е в группе II.
В группу I из группы А пробились «Краснодар», «Спартак», «Ахмат», «Сочи» и «Ростов», а из группы Б — ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Рубин» и «Строгино».
В группе II из группы А сыграют «Динамо», «Арсенал», «Тамбов», «Чертаново» и «Ротор», а из группы Б — «Уфа», УОР №5, «Урал», «Химки» и «Академия Коноплева».
Всего на втором этапе запланировано десять туров. Расписание матчей будет опубликовано позднее.
?? Завершился первый этап молодёжного первенства. Результаты и таблицы 18-го тура. pic.twitter.com/2P53UKAQpD— РФС (@rfsruofficial) March 17, 2021
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю