В Молодежной лиге завершился первый этап сезона

Завершились матчи 18-го тура молодежной лиги.

Тур стал заключительным на первом этапе сезона-2020/21. Во второй части сезона команды, занявшие в группах А и Б первые пять позиций, образуют группу I, в которой сыграют за победу в первенстве. Участники, финишировавшие в своих группах во второй половине таблицы, будут бороться за места с 11-го по 20-е в группе II.

В группу I из группы А пробились «Краснодар», «Спартак», «Ахмат», «Сочи» и «Ростов», а из группы Б — ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Рубин» и «Строгино».

В группе II из группы А сыграют «Динамо», «Арсенал», «Тамбов», «Чертаново» и «Ротор», а из группы Б — «Уфа», УОР №5, «Урал», «Химки» и «Академия Коноплева».

Всего на втором этапе запланировано десять туров. Расписание матчей будет опубликовано позднее.