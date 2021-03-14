«Локомотив» сделал заявление после нападения на игрока команды после матча с «Чертаново»
«Локомотив» на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу произошедшего 13 марта инцидента.
После игры ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново» серьезные травмы получил игрок железнодорожников Максим Шнапцев. Несколько футболистов соперника напали на него после матча.
«В данный момент ФК «Локомотив» совместно с правоохранительными органами разбираются в инциденте, изучая все его детали, — отметил директор спортивной школы ФК «Локомотив» Алексей Щиголев. - Клуб намерен действовать в рамках законодательства РФ и добиваться для нападавших наказания, соответствующего тяжести совершённого ими поступка. Футбол — спорт для сильных и смелых мужчин, в нем есть место боли и травмам, но эти травмы могут быть получены только в честной открытой борьбе на футбольном поле».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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