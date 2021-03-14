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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» сделал заявление после нападения на игрока команды после матча с «Чертаново»

11:25

«Локомотив» на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу произошедшего 13 марта инцидента.

После игры ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново» серьезные травмы получил игрок железнодорожников Максим Шнапцев. Несколько футболистов соперника напали на него после матча.

«В данный момент ФК «Локомотив» совместно с правоохранительными органами разбираются в инциденте, изучая все его детали, — отметил директор спортивной школы ФК «Локомотив» Алексей Щиголев. - Клуб намерен действовать в рамках законодательства РФ и добиваться для нападавших наказания, соответствующего тяжести совершённого ими поступка. Футбол — спорт для сильных и смелых мужчин, в нем есть место боли и травмам, но эти травмы могут быть получены только в честной открытой борьбе на футбольном поле».

Дополнительная информация:

https://academy.fclm.ru/news/23743

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