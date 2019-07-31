Бюджет фильма про Яшина 360 миллионов рублей. Картина выйдет в прокат в конце октября

Генеральный продюсер Kremlin Films Олег Капанец раскрыл бюджет фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты". Фильм готовится к выходу в прокат в 2019 году.

– Господдержка от министерства культуры составила 60 миллионов рублей, – сказал Капанец. – 360 миллионов рублей – бюджет картины. Аналогичное кино снимается с коэффициентом 1,2. Думаю, к концу августа кино будет готово. 22 октября – юбилей Льва Ивановича. Выходить будем примерно близко к этим датам. Идут разговоры с дистрибьюторами. Снимали фильм в России и Болгарии. В городе Пловдив. Какие-то кадры брали в Лондоне и Париже.

– Собираетесь ли делать специальный показ фильма на стадионе "Динамо"?

Тестировали звук на хоккейной и футбольной арене. Он хороший, но недостаточный. Придется привозить свою аппаратуру. Но это не проблема. Хотим сделать здесь какой-то спецпоказ для динамовцев. В первую очередь, для ветеранов. Хотя нельзя отделять их от молодежи. (Ярослав Сусов)