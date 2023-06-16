Астафьев поделился эмоциями от участия в ретро-матче

Бывший вингер «Зенита» Максим Астафьев поделился эмоциями от участия в ретро-матче со сборной России образца 2008 года (1:1).

«Сложно сказать, насколько было сложно играть. Легкая усталость присутствует. Пока до автобуса дойду, наверное, еще сильнее почувствую усталость. Но в целом, как мне кажется, получился неплохой матч, болельщики увидели забитые мячи. Кто насколько мог, тот настолько и отдал себя на поле», — приводит слова Астафьева «РБ Спорт».

Встреча прошла в рамках спортивной программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) и была приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008.