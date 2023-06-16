Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 16:29

Широков заявил, что Алдонин доставил больше всего проблем на ретроматче

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-футболист «Зенита» Роман Широков высказался о матче легенд петербургского клуба и сборной России (1:1).

«Кто доставил больше всего проблем? Алдонин. Быстро бегает, много бегает и нам не дает играть», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Встреча прошла в рамках спортивной программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) и была приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shirokov-aldonin-dostavil-nam-problem-on-ne-daval-igrat/
Евгений Алдонин
Роман Широков
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
1
1
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
Ушел из жизни легендарный капитан «Амура». Ему было всего 44 года
Финал чемпионата Греции сорвали фанаты. Во время игры они закидали соперников фаерами
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Вячеслав Колосков: "Безальтернативные выборы - общепринятая практика, ничего страшного"
Федун, Колобков, Прядкин. Первые секунды после избрания. Кто поздравил Дюкова?
Юный игрок "Чертанова" - о голе рабоной: "Ни на кого не равнялся. Давно хотел так забить"
Борзаковский круче Болта
Решение Мутко. Реакция Сергея Анохина
Решение Мутко. Реакция Игоря Ефремова
Решение Мутко. Реакция Рохуса Шоха
Александр Львов. "От "Спартака" до сборной"
Кто заказал шампанское Кокорину и Мамаеву?
Широков стал любителем
Стадиону "Динамо" присвоено имя Льва Яшина
Сергей Прядкин - после исполкома РФС
Керимов покидает конференцию РФС
Автопарк членов исполкома РФС
Леонид Слуцкий - почетный гость детского турнира
Толстых отправлен в отставку
Губерниев vs Малафеев: мнения сторон
Возглавил футбол
Евсеев прощается с футболом
Золотая мантия 2011, обзоры
Руководители РФС и ветераны футбола возложили венки к обелиску Победы
2-й этап Кубка равных возможностей "Мы вместе!"
Открытие мемориальной доски Игорю Нетто
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самедов поделился впечатлениями от матча легенд «Зенита» со сборной России-2008
Новости
RSS RSS
Все новости