Широков заявил, что Алдонин доставил больше всего проблем на ретроматче

Экс-футболист «Зенита» Роман Широков высказался о матче легенд петербургского клуба и сборной России (1:1).

«Кто доставил больше всего проблем? Алдонин. Быстро бегает, много бегает и нам не дает играть», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Встреча прошла в рамках спортивной программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) и была приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008.