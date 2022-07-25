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Сегодня, 17:00

Александр Соболев рассказал о развитии команды ФК «Бей Беги» в Медийной футбольной лиге

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Игроки «Спартака» и сборной России Александр Соболев и Георгий Джикия создали команду для выступления в Медийной футбольной лиге.

— Как оценишь жеребьевку групп? Кто из соперников будет самым принципиальным?

— Очень круто. В группе у нас «Амкал» и 2DROTS. Это два медиагиганта. А это просмотры, хайп и так далее. Очень классно, что такие две команды у нас в группе. Мы новая команда, нам это очень интересно. Эти два коллектива очень сильные. 2DRTOTS — победитель Медиалиги. «Амкал» — выигрывал МКС. Но и у нас серьезная команда. Мы должны выходить из группы.

Пресс-атташе ФК «Бей Беги» стал бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг.

Александр Соболев
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