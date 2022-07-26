Бывший тренер-селекционер «Волгаря» отстранен от футбольной деятельности на 5 лет

Бывший тренер-селекционер «Волгаря» Эдуард Учуров был отстранен от футбольной деятельности на 5 лет, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Такое решение принял комитет РФС по этике, так как Учуров был уличен в том, что он делал ставки на футбол. По имеющейся информации, он успел поставить более 400 тысяч рублей.

Последним местом работы Учурова был не получивший лицензию на этот год «Металлург» (Видное), где он работал спортивным директором.