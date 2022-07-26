Футбол
Другие
«У своих ворот»
Новости
Главная
Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 15:54

Бывший тренер-селекционер «Волгаря» отстранен от футбольной деятельности на 5 лет

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший тренер-селекционер «Волгаря» Эдуард Учуров был отстранен от футбольной деятельности на 5 лет, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Такое решение принял комитет РФС по этике, так как Учуров был уличен в том, что он делал ставки на футбол. По имеющейся информации, он успел поставить более 400 тысяч рублей.

Последним местом работы Учурова был не получивший лицензию на этот год «Металлург» (Видное), где он работал спортивным директором.

Источник: https://t.me/offsider/4268
ФК Волгарь
0
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
Девиз Олимпиады-2024 «Игры, открытые для всех» звучит как издевательство. Все идет к тому, что России там не будет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Соболев рассказал о развитии команды ФК «Бей Беги» в Медийной футбольной лиге
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости