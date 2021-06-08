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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Савин назвал причину ухода Рыжикова из клуба «Красава»

19:09
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Основатель клуба «Красава» Евгений Савин объяснил уход из клуба главного тренера Сергея Рыжикова и его штаба.

«Сегодня все говорят о конфликте, но с моей стороны и стороны клуба конфликта нет. Я просто хочу, чтобы в моем клубе все было по-другому.

В последний день первого сбора часть тренерского и административного штаба нарушала режим на глазах у футболистов на командном ужине и продолжила нарушать его вместо просмотра финала Лиги чемпионов.

У ребят на следующий день был один из важных дней в карьере, объявление кто останется в команде, а «мы» орем песни и нарушаем на их глазах, и когда команда находится на сборе. Про финал ЛЧ вообще молчу.

Я говорю всем спасибо и искренне желаю удачи! Так не будет в моем клубе! Простите, но это мое решение», — написал Савин в Instagram.

 

Напомним, что весной Рыжиков завершил карьеру в марте нынешнего года. Последним его клубом был «Тамбов». Весной бывший вратарь стал главным тренером созданного в Подмосковье клуба «Красава» и руководил первым сбором команды в Шебекино (Белгородская область).

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