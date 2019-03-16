Алдонин отреагировал на смерть своей бывшей жены Юлии Началовой

Полузащитник "Волги" Евгений Алдонин высказался о смерти певицы Юлии Началовой, которая ранее была его женой.

- Да, известно (о смерти Юлии Началовой. - прим. "СЭ")​, но я просто сейчас не хочу ничего комментировать, ничего обсуждать, ни о чем говорить. Сейчас не готов абсолютно, - цитирует спортсмена РБК

Российская певица умерла на 39-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови, утверждает отец артистки Виктор Началов. До этого ей сделали операцию на ноге.

Ранее СМИ сообщали, что 38-летняя Началова была доставлена реанимацию одной из больниц в Москве и находилась в тяжелом состоянии. Ее менеджер Владимир Белов опровергал эту новость. Позднее сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому. Причиной госпитализации называли обострение сахарного диабета и подагры. В менеджменте певицы ранее сообщали, что она регулярно проходит курс лечения от подагры.

Алдонин и Началова сыграли свадьбу 1 июня 2006 годаВ декабре 2011 года они объявили о разводе.