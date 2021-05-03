Чепчугов поздравил Дуэйна «Скалу» Джонсона с днем рождения

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов сделал новый пост в своем Instagram. Он поздравил с днем рождения актера Дуэйна «Скалу» Джонсона.

2 мая бывшему американскому рестлеру исполнилось 49 лет.

«Привет, Дуэйн Джонсон. Будешь в Красноярске, обязательно сходим в прекрасное место «Съем слона». Там можно замечательно провести время. Люблю тебя Скала, и с днем рождения. Я тем временем направляюсь в футбольный манеж, продолжаю набирать форму», — написал Чепчугов.

29 апреля стало известно, что 35-летний вратарь намерен возобновить свою профессиональную карьеру. Ожидается, что Чепчугов в течение месяца будет набирать форму с дублем «Енисея», а затем пройдет сборы с основной командой.

Чепчугов приостановил свою карьеру в феврале 2018 года, разорвав контракт с красноярской командой. Вратарь с 2010 по 2017 год выступал за ЦСКА и провел за команду 28 матчей, став трехкратным чемпионом России.