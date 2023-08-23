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В УЕФА прокомментировали ситуацию с Оздоевым: «Ответственность за оформление виз лежит на клубах»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В УЕФА прокомментировали ситуацию с российским полузащитником ПАОКа Магомедом Оздоевым, который из-за проблем с визой не полетел с командой на матч квалификации Лиги конференций против шотландского «Хартса».

«Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на визу, относятся к сфере ответственности команд-участниц», — цитирует ответ УЕФА РИА «Новости».

30-летний россиянин перешел в ПАОК в августе этого года. Ранее Оздоев выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк».

Источник: РИА «Новости»
Магомед Оздоев
Футбол
Лига конференций
ФК ПАОК
ФК Хартс
УЕФА
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