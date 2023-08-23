ПАОК рассчитывает, что Оздоев сможет принять участие в матче ЛК: «Вылетит на игру с «Хартс» в экстренном порядке»

ПАОК рассчитывает, что Оздоев сможет принять участие в матче Лиги конференций

В пресс-службе ПАОКа в комментарии «СЭ» выразили надежду, что полузащитник греческого клуба Магомед Оздоев примет участие в матче Лиги конференций против шотландского клуба «Хартс».

«Если все получится, Оздоев вылетит на матч с «Хартс» в экстренном порядке», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее греческое издание sport24.gr сообщило, что Магомед Оздоев не получил британскую визу для поездки в Шотландию на матч Лиги конференций против «Хартс».