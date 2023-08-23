Футбол
Лига конференций
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Игры
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 12:00

ПАОК рассчитывает, что Оздоев сможет принять участие в матче ЛК: «Вылетит на игру с «Хартс» в экстренном порядке»

ПАОК рассчитывает, что Оздоев сможет принять участие в матче Лиги конференций
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Магомед Оздоев.
Фото Соцсети

В пресс-службе ПАОКа в комментарии «СЭ» выразили надежду, что полузащитник греческого клуба Магомед Оздоев примет участие в матче Лиги конференций против шотландского клуба «Хартс».

«Если все получится, Оздоев вылетит на матч с «Хартс» в экстренном порядке», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее греческое издание sport24.gr сообщило, что Магомед Оздоев не получил британскую визу для поездки в Шотландию на матч Лиги конференций против «Хартс».

Магомед Оздоев
Футбол
ФК ПАОК
4
3
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Рома» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Марсель» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Рома» — «Лестер». Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Марсель». Видеообзор матча
«Лестер» — «Рома». Видеообзор матча
«Славия» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
ПАОК — «Марсель». Видеообзор матча
«Рома» — «Буде-Глимт». Видеообзор матча
ПСВ — «Лестер». Видеообзор матча
«Марсель» — ПАОК. Видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Рома». Видеообзор матча
«Лестер» — ПСВ. Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Славия». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Оздоев не сыграет против «Хартс» из-за проблем с визой
Новости
RSS RSS
Все новости