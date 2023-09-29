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УЕФА оштрафовал «Партизан» одним матчем Лиги конференций без зрителей

Руслан Минаев
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Дисциплинарный комитет УЕФА назначил «Партизану» наказание в виде проведения одного домашнего матча Лиги конференций без зрителей, сообщается на сайте организации.

Помимо этого, сербский клуб получил условное наказание в виде одного матча без зрителей с испытательным сроком на два года. Решение было принято после поведения болельщиков в матче с датским «Норшелланном».

Также «Аустрия» оштрафована на 15 тысяч евро и условным закрытием двух секторов на следующий домашний матч еврокубков за бросание болельщиками предметов на поле. Австрийский клуб также обязан выплатить 37 тысяч евро за использование фанатами пиротехники и 18 тысяч евро — за блокирование проходов.

Другой австрийский клуб ЛАСК выплатит 20 тысяч евро за бросание предметов в матче с «Зриньски» (Словения).

Лига конференций
ФК Аустрия (Вена)
ФК ЛАСК
ФК Партизан
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