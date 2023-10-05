«Астана» на своем поле проведет матч группы C Лиги конференций против «Виктории» из чешского города Пльзень 5 октября. Игра пройдет на стадионе «Astana Arena» в Астане (Казахстан), начало — в 17.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Астана» — «Виктория» можно будет на канале «Матч ТВ». Начало — в 17.15.

Следить за ключевыми событиями встречи Лиги конференций можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Астана» занимает последнее, четвертое место в своей группе с 0 очков. «Виктория» с тремя баллами располагается на второй строчке в турнирной таблице.

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