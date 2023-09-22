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Де Рон одной картинкой объяснил, почему его заменили в матче Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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21 сентября. Мартен де Рон держит за ногу.
Фото Reuters

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон прокомментировал свою замену в матче 1-го тура группового турнира Лиги конференций против «Ракува» (2:0). Голландец покинул поле на 62-й минуте.

«Для тех, кто задается вопросом, почему я ушел с поля: вот моя тепловая карта с этого матча», — написал де Рон в Twitter. К посту он прикрепил скриншот тепловой карты, на которой самая красная зона была на области «Душевая».

После первого тура «Аталанта» идет на первом месте в группе D. «Ракув» — последний.

&laquo;Аталанта&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ракув&raquo;. «Аталанта» обыграла «Ракув» в Лиге Европы, Миранчук вышел на замену на 62-й минуте
Футбол
ФК Аталанта
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