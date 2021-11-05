Тренер «Карабаха» Гурбанов: «Хочу пожелать удачи команде многоуважаемого Курбана Бердыева»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал победу над «Кайратом» (2:1) в Лиге конференций. Он пожелал удачи своем коллеге Курбану Бердыеву.

«Как и говорил ранее, мы должны были сыграть лучше, чем в Баку, несмотря на погодные условия, - цитирует тренера Vesti.kz — Мы не отсиживались в обороне и обыграли хорошую команду, боролись все 90 минут.

Даже если бы команда проиграла, я бы все равно был бы доволен нашими ребятами. Это большая победа для нас. Хочу пожелать удачи команде многоуважаемого Курбана Бердыева.

Если бы команда проиграла, я бы все равно был доволен. Моменты были у обеих команд. Красота футбола заключается в том, что атакуют и те, и другие, а побеждает кто-то один. Мы смотрели нарезки с действиями Вагнера и Канте. У них за игру бывает по несколько моментов».

После четвертого тура «Карабах» досрочно вышел в плей-офф, а «Кайрат» потерял шансы на выход из группы.