«Маккаби», ЛАСК, «Гент», «Базель» и «Карабах» обеспечили выход в плей-офф Лиги конференций

По итогам матчей четвертого тура группового турнира Лиги конференций стали известны первые команды, которые обеспечили себе место в плей-офф.

Из группы вышли «Маккаби» (Тель-Авив), ЛАСК, «Гент», «Базель» и «Карабах». Напомним, что победитель группы будет играть в 1/8 финала. Команда, которая станет второй, начнет путь в плей-офф с 1/16 финала.

Вторые команды каждой из групп сыграют с теми, кто станут третьими в группах Лиги Европы.