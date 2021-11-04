«Маккаби», ЛАСК, «Гент», «Базель» и «Карабах» обеспечили выход в плей-офф Лиги конференций
4 ноября, 23:47
По итогам матчей четвертого тура группового турнира Лиги конференций стали известны первые команды, которые обеспечили себе место в плей-офф.
Из группы вышли «Маккаби» (Тель-Авив), ЛАСК, «Гент», «Базель» и «Карабах». Напомним, что победитель группы будет играть в 1/8 финала. Команда, которая станет второй, начнет путь в плей-офф с 1/16 финала.
Вторые команды каждой из групп сыграют с теми, кто станут третьими в группах Лиги Европы.
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