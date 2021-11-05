«Рома» не смогла обыграть «Буде-Глимт»

«Рома» сыграла вничью с «Буде-Глимт» в матче 4-го тура Лиги конференций — 2:2. Римской команед пришлось дважды по ходу встречи отыгрываться.

Норвежский клуб набрал 8 очков и лидирует в турнирной таблице. «Рома» на одно очко отстает.

Лига конференций

Группа C

«Рома» (Италия) — «Буде-Глимт» (Норвегия) — 2:2 (0:1)

Голы: Сольбаккен, 45+1 (0:1). Эль-Шаарави, 54 (1:1). Ботхейм, 65 (1:2). Роджер Ибаньес, 84 (2:2).

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Роджер Ибаньес, Мхитарян (Вильяр, 46), Кристанте, Верету, Дарбо (Перес, 46), Эль-Шаарави (Залевски, 89), Абрахам (Майораль, 81), Дзаньоло (Шомуродов, 67).

«Буде-Глимт»: Хайкин, Моэ, Лоде, Бьеркан, Сампстед, Фет, Конрадсен (Ветлесен, 89), Хаген, Ботхейм, Пеллегрино (Мугиша, 89), Сольбаккен.

Предупреждения: Кристанте, 75. Хайкин, 75. Роджер Ибаньес, 78. Сольбаккен, 80. Моэ, 87.

Судья: Папапетру (Греция).

4 ноября. Рим. Стадион Олимпийский.