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Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Пасушем» и путевку в Лигу конференций

26 августа 2021, 23:54
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«Тоттенхэм» обыграл «Пасуш де Феррейра» (3:0) в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций.

Дубль в составе «шпор» сделал Харри Кейн. Также отличился Джовани Ло Сельсо. В первом матче «Тоттенхэм» уступил 0:1 и по сумме двух игру завоевал путевку в групповой турнир ЛК.

Также путевку в Лигу конференций завоевали азербайджанский «Карабах», эстонская «Флора» и сербский «Партизан».

Лига конференций

Плей-офф

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Пасуш де Феррейра» (Португалия) — 3:0 (2:0)

Судья: Бюке (Франция).

Первый матч — 0:1

26 августа. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

«Абердин» (Шотландия) — «Карабах» (Азербайджан) — 1:3 (0:2)

Первый матч — 0:1

26 августа. Абердин. Стадион «Питтодри».

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Флора» (Эстония) — 0:1 (0:0)

Первый матч — 2:4

26 августа. Дублин. Стадион «Tolka Park».

«Партизан» (Сербия) — «Санта Клара» (Португалия) — 2:0

Первый матч — 1:2

26 августа

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Евгений Петров все материалы автора

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