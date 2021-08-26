Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Пасушем» и путевку в Лигу конференций
«Тоттенхэм» обыграл «Пасуш де Феррейра» (3:0) в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций.
Дубль в составе «шпор» сделал Харри Кейн. Также отличился Джовани Ло Сельсо. В первом матче «Тоттенхэм» уступил 0:1 и по сумме двух игру завоевал путевку в групповой турнир ЛК.
Также путевку в Лигу конференций завоевали азербайджанский «Карабах», эстонская «Флора» и сербский «Партизан».
Лига конференций
Плей-офф
«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Пасуш де Феррейра» (Португалия) — 3:0 (2:0)
Судья: Бюке (Франция).
Первый матч — 0:1
26 августа. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
«Абердин» (Шотландия) — «Карабах» (Азербайджан) — 1:3 (0:2)
Первый матч — 0:1
26 августа. Абердин. Стадион «Питтодри».
«Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Флора» (Эстония) — 0:1 (0:0)
Первый матч — 2:4
26 августа. Дублин. Стадион «Tolka Park».
«Партизан» (Сербия) — «Санта Клара» (Португалия) — 2:0
Первый матч — 1:2
26 августа
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