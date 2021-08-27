Стали известны все участники группового турнира Лиги конференций
Определись все участники группового турнира Лиги конференций УЕФА. В нынешнем сезоне турнир проводится впервые в истории. Лига конференций ранее была учреждена решением УЕФА.
Российских команд среди участников нет. Не смогли пройти отборочный турнир «Сочи» и «Рубин».
Стало известно, как команды будут распределены по корзинам во время жеребьевки.
Первая корзина: «Рома» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Базель» (Швейцария), «Славия» (Чехия), «Копенгаген» (Дания), «Гент» (Бельгия), АЗ (Нидерланды), ЛАСК (Австрия).
Вторая корзина: «Фейеноорд» (Нидерланды), «Карабах» (Азербайджан), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), ПАОК (Греция), «Ренн» (Франция), «Партизан (Сербия), ЧФР (Румыния), «Заря» (Украина).
Третья корзина: «Унион» (Германия), ЦСКА София (Болгария), «Витесс» (Нидерланды), «Слован» Братислава (Словакия), «Яблонец» (Чехия), «Алашкерт» (Армения), «Флора» (Эстония), «Кайрат» (Казахстан).
Четвертая корзина: «Линколн» (Гибралтар), «Раннерс» (Дания), «Анортосис» (Кипр), «Омония» (Кипр), ХИК (Финляндия), «Маккаби» Хайфа (Израиль), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Мура» (Словения).
Расписание группового турнира
Тур 1: 16 сентября
Тур 2: 30 сентября
Тур 3: 21 октября
Тур 4: 4 ноября
Тур 5: 25 ноября
Тур 6: 9 декабря
Жеребьевка состоится 27 августа в Стамбуле (Турция). Начало в 14.30 по московскому времени.
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