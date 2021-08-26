«Гент» обыграл «Ракув» и пробился в Лигу конференций
«Гент» победил «Ракув» (3:0) в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций.
В первом матче «Ракув» победил 1:0. По сумме двух матчей бельгийский клуб вышел в основной раунд.
Лига конференций
Плей-офф
«Гент» (Бельгия) — «Ракув» (Польша) — 3:0 (1:0)
Первый матч — 0:1
26 августа. Гент. Стадион «Геламко Арена»
«Хаммарбю» (Швеция) — «Базель» (Швейцария) — 3:1 д.в. (0:0, 2:0, 1:1). Пенальти — 3:4
Первый матч — 1:3
26 августа. Стокгольм. Стадион «Теле2 Арена».
«ЦСКА Сф» (Болгария) — «Виктория Пл» (Чехия) — 3:0 д.в. (1:0, 1:0, 1:0)
Первый матч — 0:2
26 августа. София. Стадион Болгарской Армии.
«Риека» (Хорватия) — ПАОК (Греция) — 0:2 (0:1)
Первый матч — 1:1
26 августа. Риека. Стадион «Руевица».
«Сент-Джонстон» (Шотландия) — ЛАСК (Австрия) — 0:2 (0:0)
Первый матч — 1:1
26 августа. Перт. Стадион «McDiarmid Park».
«Унион Б» (Германия) — «КуПС» (Финляндия) — 0:0
Первый матч — 4:0
26 августа. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».
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