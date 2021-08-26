«Гент» обыграл «Ракув» и пробился в Лигу конференций

«Гент» победил «Ракув» (3:0) в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций.

В первом матче «Ракув» победил 1:0. По сумме двух матчей бельгийский клуб вышел в основной раунд.

Лига конференций

Плей-офф

«Гент» (Бельгия) — «Ракув» (Польша) — 3:0 (1:0)

Первый матч — 0:1

26 августа. Гент. Стадион «Геламко Арена»

«Хаммарбю» (Швеция) — «Базель» (Швейцария) — 3:1 д.в. (0:0, 2:0, 1:1). Пенальти — 3:4

Первый матч — 1:3

26 августа. Стокгольм. Стадион «Теле2 Арена».

«ЦСКА Сф» (Болгария) — «Виктория Пл» (Чехия) — 3:0 д.в. (1:0, 1:0, 1:0)

Первый матч — 0:2

26 августа. София. Стадион Болгарской Армии.

«Риека» (Хорватия) — ПАОК (Греция) — 0:2 (0:1)

Первый матч — 1:1

26 августа. Риека. Стадион «Руевица».

«Сент-Джонстон» (Шотландия) — ЛАСК (Австрия) — 0:2 (0:0)

Первый матч — 1:1

26 августа. Перт. Стадион «McDiarmid Park».

«Унион Б» (Германия) — «КуПС» (Финляндия) — 0:0

Первый матч — 4:0

26 августа. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».