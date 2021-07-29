Точилин: «Футболисты «Сочи» подтвердили свой класс в ответном матче против «Кешлы»

Экс-главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о выходе клуба в следующую стадию квалификационного раунда Лиги конференций.

«Понятно, что выход в третий квалификационный раунд Лиги конференций для «Сочи» является событием, но я думал, что после первой игры не было ни у кого сомнений в проходе дальше. Во второй игре они просто подтвердили свой класс, поэтому это не удивительно. Если мы возьмем уровень двух команд, то «Сочи» на голову сильнее», — цитирует Точилина ТАСС.

Сегодня, 29 июля, «Сочи» в гостях обыграл «Кешлы» со счетом 4:2 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. В первой игре «Сочи» обыграл азербайджанский клуб со счетом 3:0.