Хоккейный «Сочи» поздравил футбольный клуб с выходом в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
21:30
«Сочи» обыграл клуб из Баку «Кешлы» (4:2) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.
Хоккейный «Сочи» поздравил одноклубников с этим успехом.
Напомним, что в первой встрече российская команда на своем поле разгромила соперника со счетом 3:0.
В следующем раунде «Сочи» встретится с победителем пары «Партизан» — «Дунайска Стреда».
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