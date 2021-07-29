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Хоккейный «Сочи» поздравил футбольный клуб с выходом в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций

21:30
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«Сочи» обыграл клуб из Баку «Кешлы» (4:2) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Хоккейный «Сочи» поздравил одноклубников с этим успехом.

Напомним, что в первой встрече российская команда на своем поле разгромила соперника со счетом 3:0.

В следующем раунде «Сочи» встретится с победителем пары «Партизан» — «Дунайска Стреда».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/HCSOCHI/status/1420806944219074573

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