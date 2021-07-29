«Сочи» победил бакинский «Кешлы» в ответном матче Лиги конференций

«Сочи» проводил ответный матч против клуба из Баку «Кешлы» в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Российский клуб на выезде взял верх со счетом 4:2.

В составе сочинцем дублем отметился Марко Дуганджич. По голу забили Никита Бурмистров и Данила Прохин.

Напомним, что в первой встрече российская команда на своем поле разгромила соперника со счетом 3:0.

В следующем раунде «Сочи» встретится с победителем пары «Партизан» — «Дунайска Стреда».

Лига конференций

2-й отборочный раунд

«Кешлы» (Азербайджан) — «Сочи» (Россия) — 2:4 (1:2)

Голы: Дуганджич, 21 (0:1). Сантос, 35 (1:1). Бурмистров, 38 (1:2). Гаджиев, 52 (2:2). Прохин, 70 (2:3). Дуганджич, 82 (2:4).

«Кешлы» (Азербайджан): Намашко, Бойович, Гулиев (Юнанов, 79), Гыртымов (Магеррамлы, 67), Алиев, Салахлы, Гигаури, Гаджиев, Сантос, Нету (Ахундов, 72), Гудьяби.

«Сочи»: Заболотный, Терехов (Маммана, 85), Маргасов, Цаллагов (Заика, 71), Юрганов, Прохин, Родригу (Барач, 85), Бурмистров (Колмаков, 80), Ангбан, Воробьев (Барсов, 71), Дуганджич.

Предупреждения: Цаллагов, 68. Нету, 68. Ахундов, 78.

Судья: Шимусик (Белоруссия).

Первый матч — 0:3.

29 июля. Баку. Стадион «АСК Арена».