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Тил: «В таких матчах нужно играть смело, но мы в этом сегодня не преуспели»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тил прокомментировал ничью с «Марселем» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций. Голландская команда благодаря победе в первой встрече вышла в финал.

«Это был очень трудный матч. В конце у меня были судороги. Вдобавок я получил желтую карточку, так что мне следовало играть осторожно. В таких матчах нужно играть смело. Мы в этом сегодня не преуспели, но нам все равно удалось добиться нужного результата», — цитирует пресс-служба УЕФА Тила.

В первом матче победу одержал «Фейеноорд» (3:2), поэтому вышел в финал. В другом полуфинале «Рома» по сумме двух встреч выиграла у «Лестера».

Финал Лиги конференций состоится 25 мая на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания). Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033449--marseille-vs-feyenoord/updates/
Гус Тил
Футбол
Лига конференций
ФК Марсель
ФК Фейеноорд
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