Роджерс: «Мы хотели добиться другого результата»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс после поражения от «Ромы» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций отметил, что его команде не хватало решающего паса в атаке.

«Мы хотели добиться другого результата, но игроки отдали все силы. Матч получился упорным. Все решил «стандарт». Нам не хватало решающего паса возле чужих ворот. Атмосфера была потрясающая. Болельщикам обеих команд были на высоте», — цитирует пресс-служба УЕФА Роджерса.

В первом матче, который прошел в Нидерландах, победил «Фейеноорд» (3:2), поэтому вышел в финал. В другом полуфинале «Рома» переиграла «Лестер».

Финал Лиги конференций состоится 25 мая на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания). Начало встречи — 22.00 по московскому времени.