«Стяуа» переиграл «Шахтер» из Караганды в матче Лиги конференций
22 июля 2021, 23:29
«Стяуа» переиграл «Шахтер» из Караганды в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Клуб из Румынии одержал победу с минимальным счетом — 1:0.
Лига конференций
2-й отборочный раунд
«Стяуа» (Румыния) — «Шахтер Кг» (Казахстан) — 1:0 (1:0)
22 июля. Бухарест. Стадион «Национальный».
«Гент» (Бельгия) — «Волеренга» (Норвегия) — 4:0 (2:0)
22 июля. Гент. Стадион «Геламко Арена».
«Ларн» (Северная Ирландия) — «Орхус» (Дания) — 2:1 (2:0)
22 июля. Ларн. Стадион Inver Park.
«Сутьеска» (Черногория) — «Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — 0:0
22 июля. Никшич. Стадион Stadion Kraj Bistrice(Gradski).
«Вележ» (Босния и Герцеговина) — АЕК (Греция) — 2:1 (1:1)
22 июля. Мостар. Стадион Stadion Vrapcici.
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