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«Стяуа» переиграл «Шахтер» из Караганды в матче Лиги конференций

22 июля 2021, 23:29
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«Стяуа» переиграл «Шахтер» из Караганды в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Клуб из Румынии одержал победу с минимальным счетом — 1:0.

Лига конференций

2-й отборочный раунд

«Стяуа» (Румыния) — «Шахтер Кг» (Казахстан) — 1:0 (1:0)

22 июля. Бухарест. Стадион «Национальный».

«Гент» (Бельгия) — «Волеренга» (Норвегия) — 4:0 (2:0)

22 июля. Гент. Стадион «Геламко Арена».

«Ларн» (Северная Ирландия) — «Орхус» (Дания) — 2:1 (2:0)

22 июля. Ларн. Стадион Inver Park.

«Сутьеска» (Черногория) — «Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — 0:0

22 июля. Никшич. Стадион Stadion Kraj Bistrice(Gradski).

«Вележ» (Босния и Герцеговина) — АЕК (Греция) — 2:1 (1:1)

22 июля. Мостар. Стадион Stadion Vrapcici.

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Иван Шитик все материалы автора

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