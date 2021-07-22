«Абердин» забил пять мячей в ворота «Хеккена» в матче Лиги конференций
22 июля 2021, 23:42
«Абердин» одержал крупную победу над «Хеккеном» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Клуб из Шотландию разгромил шведскую команду со счетом 5:1.
Лига конференций
2-й отборочный раунд
«Абердин» (Шотландия) — «Хеккен» (Швеция) — 5:1 (2:0)
22 июля. Абердин. Стадион «Питтодри».
«Хайберниан» (Шотландия) — «Санта-Колома» (Андорра) — 3:0 (1:0)
22 июля. Эдинбург. Стадион Easter Road Stadium.
«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Борац Б-Л» (Босния и Герцеговина) — 4:0 (2:0)
22 июля. Белфаст. Стадион «Уиндзор Парк».
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