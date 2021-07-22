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«Абердин» забил пять мячей в ворота «Хеккена» в матче Лиги конференций

22 июля 2021, 23:42
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«Абердин» одержал крупную победу над «Хеккеном» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Клуб из Шотландию разгромил шведскую команду со счетом 5:1.

Лига конференций

2-й отборочный раунд

«Абердин» (Шотландия) — «Хеккен» (Швеция) — 5:1 (2:0)

22 июля. Абердин. Стадион «Питтодри».

«Хайберниан» (Шотландия) — «Санта-Колома» (Андорра) — 3:0 (1:0)

22 июля. Эдинбург. Стадион Easter Road Stadium.

«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Борац Б-Л» (Босния и Герцеговина) — 4:0 (2:0)

22 июля. Белфаст. Стадион «Уиндзор Парк».

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Иван Шитик все материалы автора

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