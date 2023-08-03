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«Сабах» Мусаева вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Азербайджанский «Сабах» на своем поле обыграл латвийский РФШ в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций — 2:1.

«Сабах» уступал после гола Яниса Икауниекса на 67-й минуте, но сумел вырвать победу благодаря точным ударам Джой-Ланса Микелса (77-я минута) и Эммануэля Апе (90+4-я).

Команда российского специалиста Мурада Мусаева одержала победу по итогам двух встреч. В первом матче «Сабах» обыграл соперника (2:0).

Лига конференций. 2-й отборочный раунд
03 авг, 19:00. Alinja Arena (Масазыр)
Сабах
2:1
РФШ

«Погонь» на своем поле обыграла «Линфилд» из Северной Ирландии — 3:2. По сумме двух встреч (8:4) польский клуб прошел в следующую стадию квалификации.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд
03 авг, 19:00. Florian Krygier (Щецин)
Погонь
3:2
Линфилд

«Лех» в гостях обыграл «Жальгирис» — 2:1 и также сыграет в третьем квалификационном раунде — в первом матче польская команда обыграла соперника — 3:1.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд
03 авг, 19:00. LFF Kaunas Training Centre (Каунас)
Жальгирис К
1:2
Лех

«Дерри Сити» из Северной Ирландии в гостях сыграл вничью с финским КуПСом — 3:3. Благодаря победе в первой встрече (2:1) североирландцы вышли в следующий раунд.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд
03 авг, 19:00. Kuopion Keskuskentta (Magnum Areena) (Куопио)
КуПС
3:3
Дерри Сити
Футбол
Лига конференций
0
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