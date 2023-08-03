«Фарул», «Актобе», «Хамрун Спартанс» и «Хапоэль» прошли в следующий квалификационный раунд Лиги конференций

Определились четыре клуба, которые сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

«Фарул» обыграл «Урарту» в ответном матче (3:2). По сумме двух встреч (6:4) в следующий раунд вышел румынский клуб.

«Актобе» проиграл «Торпедо» из Кутаиси со счетом 1:2, но благодаря победе в первом матче (4:1) прошел дальше.

«Динамо» из Тбилиси во втором матче проиграло клубу «Хамрун Спартанс» (0:1, первый матч 1:2) и вылетело из Лиги конференций.

«Паневежис» и «Хапоэль» сыграли вничью — 1:1. В третий квалификационный раунд по сумме двух встреч (2:1) вышел клуб из Беэр-Шева.