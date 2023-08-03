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«Спартак» Трнава и «Санта-Колома» вышли в третий квалификационный раунд Лиги конференций

Ана Горшкова
Корреспондент
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Словацкий клуб «Спартак» и андоррская команда «Санта-Колома» прошли в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

«Спартак» из Трнавы в ответном матче второго раунда обыграл «Ауду» со счетом 4:1. По сумме двух игр словацкий клуб (5:2) прошел дальше и в 1/2 финала квалификации сыграет с победителем встречи «Лех» — «Кауно Жальгирис».

«Санта-Колома» оказалась сильнее «Сутьеска» — 3:0 в дополнительное время. В третьем раунде клуб встретится с «АЗ Алкмар».

Лига конференций. 2-й отборочный раунд
03 авг, 18:30. Anton Malatinsky Stadium (Трнава)
Спартак Тр
4:1
Ауда
Лига конференций. 2-й отборочный раунд
03 авг, 18:00. Centre d'Entrenament de la FAF 1 (Санта-Колома)
Санта-Колома
3:0
Сутьеска

Лига конференций
ФК Спартак (Трнава)
0
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