«Спартак» Трнава и «Санта-Колома» вышли в третий квалификационный раунд Лиги конференций

Словацкий клуб «Спартак» и андоррская команда «Санта-Колома» прошли в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

«Спартак» из Трнавы в ответном матче второго раунда обыграл «Ауду» со счетом 4:1. По сумме двух игр словацкий клуб (5:2) прошел дальше и в 1/2 финала квалификации сыграет с победителем встречи «Лех» — «Кауно Жальгирис».

«Санта-Колома» оказалась сильнее «Сутьеска» — 3:0 в дополнительное время. В третьем раунде клуб встретится с «АЗ Алкмар».