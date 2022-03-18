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Сегодня, 01:09

ПАОК, пражская «Славия» и «Фейеноорд» вышли в 1/4 финала Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Фейеноорд» переиграл «Партизан» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций — 3:1. В первой встрече нидерландская команда выиграла со счетом 5:2.

Лига конференций. 1/8 финала
17 мар, 23:00. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
3:1
Партизан
Голы
Дессерс, 45 (1:0), Нелсон, 59 (2:0), Рикарду Гомеш, 61 (2:1), Линссен, 90 (3:1)
Фейеноорд
Марсиано Гертрайда Сенеси Хендрикс Оркун Кекчю Эурснес (Джаханбахш, 80) Тил (Хендрикс, 73) Торнстра Синистерра (Бенита, 80) Нелсон (Волемарк, 63) Дессерс (Линссен, 62)
Партизан
Стеванович Саничанин Урошевич Милетич Зджелар (Смилянич, 84) Евтович (Баздар, 84) Йоич (Терзич, 72) Мениг (Холендер, 78) Рикарду Гомеш (Йович, 78) Маркович Лутовац
Предупреждения
Саничанин 26’, Евтович 44’
Судьи
Тэйлор (Англия)

«Гент» на своем поле проиграл ПАОК — 1:2. В первой встрече греческая команда одержала минимальную победу, поэтому вышла в четвертьфинал.

Лига конференций. 1/8 финала
17 мар, 23:00. Ghelamco Arena (Гент)
Гент
1:2
ПАОК
Голы
Креспо, 20 (0:1), Депуатр, 40 (1:1), Аугусту, 77 (1:2)
Гент
Руф Окуму Нгаде-Нгаджюи Кастро-Монтес (Ханше-Ольсон, 85) Торунарига Овусу Оджиджа-Офоэ (Юльсагер, 82) Самойс (Фортуна, 85) Кумс Тиссудали (Безус, 83) Депуатр
ПАОК
Пасхалакис Ингасон Креспо (Михай, 46) Лиратзис Виейринья Аугусту Мург (Лукас Тэйлор, 70) Бисесвар (Сидклей, 58) Шваб (Митрицэ, 85) Цингарас Акпом (Чолак, 86)
Предупреждения
Оджиджа-Офоэ 32’, Овусу 71’  -  Чолак 87’
Судьи
Зиберт (Германия)

ЛАСК на своем поле обыграл пражскую «Славию» в ответном матче — 4:3. В первой встрече чешская команда победила со счетом 4:1, поэтому вышла в четвертьфинал.

Лига конференций. 1/8 финала
17 мар, 23:00. NV Arena (Санкт-Пельтен)
ЛАСК
4:3
Славия Пр
Голы
Олайинка, 24 (0:1), Визингер, 36 (1:1), Ба, 37 (1:2), Коллинс Сор, 62 (1:3), Визингер, 76 (2:3), Грубер, 88 (3:3), Шмидт, 89 (4:3)
ЛАСК
Шлагер Визингер Поцманн Летар (Сако, 57) Реннер Михорль (Хюн Сок Хонг, 80) Холланд Балич (Грубер, 72) Гойгингер (Накамура, 47) Флеккер (Шмидт, 46) Хорват
Славия Пр
Мандоус Холеш Усу Ба Таловеров Траоре Лингр (Масопуст, 76) Олайинка (Кудела, 84) Плавшич Коллинс Сор Шранц (Тецл, 80)
Предупреждения
Визингер 12’, Хорват 39’, Шмидт 67’  -  Лингр 28’, Усу 35’, Коллинс Сор 53’
Удаления
Усу 42’ (вторая ж.к), Плавшич 85’
Судьи
Виссер (Бельгия)

Жеребьевка пар 1/4 финала Лиги конференций состоится 18 марта. Игры пройдут 7 и 14 апреля.

Лига конференций
ФК Гент
ФК ЛАСК
ФК Партизан
ФК Славия (Прага)
ФК Фейеноорд
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