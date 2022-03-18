ПАОК, пражская «Славия» и «Фейеноорд» вышли в 1/4 финала Лиги конференций

«Фейеноорд» переиграл «Партизан» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций — 3:1. В первой встрече нидерландская команда выиграла со счетом 5:2.

«Гент» на своем поле проиграл ПАОК — 1:2. В первой встрече греческая команда одержала минимальную победу, поэтому вышла в четвертьфинал.

ЛАСК на своем поле обыграл пражскую «Славию» в ответном матче — 4:3. В первой встрече чешская команда победила со счетом 4:1, поэтому вышла в четвертьфинал.

Жеребьевка пар 1/4 финала Лиги конференций состоится 18 марта. Игры пройдут 7 и 14 апреля.