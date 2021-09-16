Лига конференций УЕФА: ничья «Тоттенхэма» в матче с «Ренном» и другие результаты

«Тоттенхэм» не смог обыграть «Ренн» в матче группового этапа Лиги конференций УЕФА. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Счет был открыт на 11-й минуте, когда защитник «Ренна» Луак Баде отправил мяч в свои ворота. Вскоре Флавьен Тэ и Гаэтан Лаборд вывели хозяев вперед. На 76-й минуте Пьер-Эмиль Хейбьерг установил итоговый счет.

Лига конференций

Группа H. 1-й тур

«Ренн» (Франция) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — 2:2 (1:1)

Голы: Баде, 11 — в свои ворота (0:1). Тэ, 23 (1:1). Лаборд, 72 (2:1). Хейбьерг, 76 (2:2).

«Ренн»: Сален, Траоре, Агерд, Баде, Трюффер (Мелинг, 80), Буриго, Сантамария (Мартен, 86), Тэ, Лаборд, Гирасси (Тел, 90+2), Сулемана (Угочукву, 79).

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия): Голлини, Доэрти, Дэвис, Родон, Танганга, Ндомбеле (Алли, 78), Скипп, Лукас Моура (Эмерсон Роял, 54), Кейн (Скарлетт, 54), Бергвайн (Хейбьерг, 30), Хиль.

Предупреждения: Хиль, 82. Мартен, 90+4.

Судья: Халис Озкахья (Турция).

16 сентября. Ренн. Стадион «Роазон Парк».

«Карабах» (Азербайджан) — «Базель» (Швейцария) — 0:0

«Карабах» (Азербайджан): Магомедалиев, Медведев, Гусейнов, Медина, Гараев, Зубир, Байрамов, Патрик Андраде, Кади, Хайме Ромеро (Вешович, 46), Ваджи (Шейдаев, 73).

«Базель»: Линднер, Эрай Джемерт (Дюррер, 81), Петретта (Тавареш, 82), Пельмар, Лопес (Ланг, 70), Штокер, Касами, Бюргер (Джака, 69), Малес, Ндой (Миллар, 58), Артур Кабрал.

Предупреждения: Бюргер, 26. Касами, 51. Кади, 61. Миллар, 90+2.

Судья: Ламбрехтс (Бельгия).

16 сентября. Баку. Стадион «Олимпийский».

«Мура» (Словения) — «Витесс» (Нидерланды) — 0:2 (0:1)

Голы: Тронстад, 30 (0:1). Дарфалу, 69 (0:2).

«Мура» (Словения): Обрадович, Коус, Штурм, Карничник, Горенц, Лотрич (Пуцко, 46), Хорват, Козар (Лорбек, 79), Шкофлек (Мароша, 79), Мандич (К.Ципот, 69), Клепач (Т.Ципот, 46).

«Витесс» (Нидерланды): Шуберт, Гаек, Дуки, Япи, Базур (Расмуссен, 84), Беро (Вруг, 90), Тронстад, Гбохо (Хейсман, 66), Виттек, Таннан (Дарфалу, 66), Фредериксен (Опенда, 66).

Предупреждение: Хорват, 72.

Судья: Аль-Хаким (Швеция).

16 сентября. Марибор. Стадион «Людски врт».

«Слован Бр» (Словакия) — «Копенгаген» (Дания) — 1:3 (1:2)

Голы: Винн, 18 (0:1). Хенти, 21 (1:1). Стаге, 41 (1:2). Винн, 68 — с пенальти (1:3).

«Слован Бр» (Словакия): Хован, Кашия, Паушек (Да Сильва, 78), Божиков, Канкава, Уче Агбо, Змрхал, Чаврич (Дражич, 69), Хенти (Лихы, 83), Грин, Мраз.

«Копенгаген»: Грабара, Бойлесен, Дикс, Хочолава, Кристансен, Зека, Лерагер (Йоханнессон, 78), Биель (Балдурссон, 86), Стаге (Вильчек, 86), Винн (Хейлунд, 79), Вик (Анкерсен, 70).

Предупреждения: Чаврич, 10. Божиков, 13. Зека, 59. Стаге, 72.

Судья: Фаббри (Италия).

16 сентября. Братислава. Стадион «Тегельне поле».

«Славия Пр» (Чехия) — «Унион Б» (Германия) — 3:1 (1:0)

Голы: Ба, 18 (1:0). Беренс, 70 (1:1). Кухта, 84 (2:1). Шранц, 88 (3:1).

«Славия Пр» (Чехия): Мандоус, Качараба (Такач, 53), Ба, Усу, Масопуст (Станчу, 69), Шевчик, Экпай, Траоре (Крменчик, 82), Лингр (Шранц, 69), Оскар Дорли, Тецл (Кухта, 53).

«Унион Б» (Германия): Луте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Еккель, Пухач (Рюерсон, 76), Хедира (Премель, 59), Озтунали (Беккер, 59), Харагути, Крузе (Фогльзаммер, 58), Авонийи (Беренс, 59).

Предупреждения: Еккель, 6. Авонийи, 15. Экпай, 25. Траоре, 34. Станчу, 72.

Удаление: Еккель, 40.

Судья: Фабиу Вериссиму (Португалия).

16 сентября. Прага. Стадион «Синобо».

«Линколн» (Гибралтар) — ПАОК (Греция) — 0:2 (0:1)

Голы: Акпом, 45+2 (0:1). Митрицэ, 56 (0:2).

«Линколн» (Гибралтар): Солер, Уайсмэн, Р.Чиполина, Лопес, Тоскано, Торилья (Дж.Чиполина, 67), Фернандиньо, Анон (Ронан, 62), Араиса (Пикок, 80), Гомес (Окран, 62), Кабальеро (Сержант, 80).

ПАОК (Греция): Пасхалакис, Креспо (Михаилидис, 44), Сидклей, Михай, Тэйлор, Бисесвар (Свидерски, 73), Куртич, Мург (Куциас, 82), Эсити, Митрицэ (Константелиас, 73), Акпом (Виеринья, 82).

Предупреждения: Торилья, 39. Михаилидис, 45. Солер, 56.

Судья: Харви (Ирландия).

16 сентября. Гибралтар. Стадион «Виктория».

«Флора» (Эстония) — «Гент» (Бельгия) — 0:1 (0:0)

Гол: Лемаич, 54.

«Флора» (Эстония): Игонен, Лиландер, Сеппик, Кууск, Лукка, Зенев, Васильев, Поом, Миллер, Саппинен, Аллику (Оямаа, 68).

«Гент»: Синан Болат, Опери (Фортуна, 83), Годо, Нгаде-Нгаджюи, Кастро-Монтес, Ханше-Ольсон, Кумс (Де Сарт, 63), Безус (Тиссудали, 63), Овусу, Депуатр (Мбойо, 63), Лемаич (Адевали, 90+4).

Предупреждения: Зенев, 89. Фортуна, 90.

Судья: Фарруджа (Мальта).

16 сентября. Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена».