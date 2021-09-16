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Курбан Бердыев о матче с «Омонией»: «Одно очко — все равно продвижение»

22:09
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Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев прокомментировал итог матча первого тура группового турнира Лиги конференций против «Омонии» (0:0).

«Если говорить по игре, то соперники были равны на поле, — цитирует Бердыева KazFootball.kz 16 сентября. — В первом тайме из-за наших ошибок были моменты, где они могли забить. Думаю, игра была до одного гола, но ни мы, ни «Омония» не забили. Для первой игры одно очко — все равно продвижение. На дистанции это очень важно.

Наиболее опасным был момент, где мы шли из пассивного в активный отбор. Принимали мяч и ошибались в передачах. Вот здесь все опасные моменты и возникали у наших ворот. Но и наш прессинг тоже позволял создавать моменты, тот же Вагнер выходил один на один, но, к сожалению, не реализовал.

Мы ребят предупреждали о зонах, в которых мы не можем терять мячи. Неоправданные ошибки во многом привели к опасным моментам".

Следующий матч в ЛЕ «Кайрат» проведет 30 июля на выезде против «Базеля».

Дополнительная информация:

https://fckairat.com/news/kayrat/kurban-berdyev-igra-derzhalas-na-zhelanii-zabit-pervyy-gol/

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Евгений Петров все материалы автора

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