Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев прокомментировал итог матча первого тура группового турнира Лиги конференций против «Омонии» (0:0).

«Если говорить по игре, то соперники были равны на поле, — цитирует Бердыева KazFootball.kz 16 сентября. — В первом тайме из-за наших ошибок были моменты, где они могли забить. Думаю, игра была до одного гола, но ни мы, ни «Омония» не забили. Для первой игры одно очко — все равно продвижение. На дистанции это очень важно.

Наиболее опасным был момент, где мы шли из пассивного в активный отбор. Принимали мяч и ошибались в передачах. Вот здесь все опасные моменты и возникали у наших ворот. Но и наш прессинг тоже позволял создавать моменты, тот же Вагнер выходил один на один, но, к сожалению, не реализовал.

Мы ребят предупреждали о зонах, в которых мы не можем терять мячи. Неоправданные ошибки во многом привели к опасным моментам".

Следующий матч в ЛЕ «Кайрат» проведет 30 июля на выезде против «Базеля».