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«Рома» выиграла все шесть официальных матчей при Моуринью с общим счетом 19:4

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«Рома» победила софийский ЦСКА (5:1) в матче первого тура группового турнира Лиги конференций. Команда выиграла все шесть официальных матчей под руководством нового главного тренера Жозе Моуринью.

Ранее римляне дважды обыграли «Трабзонспор» (2:1 и 3:0), «Фиорентину» (3:1), «Салернитану» (4:0) и «Сассуоло» (2:1). Общий счет — 19:4.

Благодаря этой победе «Рома» возглавила турнирную таблицу группы С Лиги конференций.

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Евгений Петров все материалы автора

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