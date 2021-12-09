«Ренн» недоволен решением «Тоттенхэма» отменить матч Лиги конференций из-за коронавируса

«Ренн» выступил с официальным заявлением по поводу объявления «Тоттенхэма» об отмене матча 6-го тура группового турнира Лиги конференций. Игра должна состояться в четверг, 9 декабря, в Лондоне.

«После пресс-релиза, опубликованного «Тоттенхэмом» в 21.00 в среду, «Ренн» желает уточнить следующие факты. Во время видеоконференции в 19.45 между представителями УЕФА, «Тоттенхэма» и «Ренна» директор лондонского клуба объявила о своем намерении не участвовать в матче Лиги конференций. Одностороннее решение, никак не подтвержденное УЕФА.

Представитель «Тоттенхэма» отказался объявить количество игроков, затронутых Covid-19, хотя правило гласит, что игра должна проводиться до тех пор, пока в команде есть 13 полевых и вратарь. Не было предоставлено никаких официальных документов. Поскольку матч официально не отменен УЕФА, «Ренн» сохраняет свое решение играть.

Столкнувшись с этим «лондонским туманом», «Ренн» оставляет за собой право обратиться в УЕФА. Отсутствие честной игры особенно бросается в глаза, поскольку «Тоттенхэм» подтвердил участие в матче по электронной почте рано утром, но заявил о своем намерении не играть сразу после приземления самолета «Ренна» в Лондоне", — говорится в пресс-релизе.