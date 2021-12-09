В УЕФА подтвердили, что матч Лиги конференций «Тоттенхэм» — «Ренн» не состоится
Матч 6-го тура групповой стадии Лиги конференций «Тоттенхэм» — «Ренн» не состоится, сообщает Sky Sports со ссылкой на УЕФА.
Как утверждает источник, представитель УЕФА подтвердил, что игра не будет проведена.
Вчера, 8 декабря, «Тоттенхэм» сообщил, что матч не состоится из-за вспышки коронавируса в клубе. Позднее «Ренн» выступил с заявлением, в котором назвал решение «шпор» самостоятельным и не подтвержденным со стороны УЕФА. Также французский клуб обозначил намерение направить жалобу в УЕФА и назвал поведение «Тоттенхэма» неуважением к честной игре.
Матч «Тоттенхэм» — «Ренн» должен был состояться сегодня, 9 декабря. «Тоттенхэм» занимает третье место в группе G Лиги конференций с 7 очками в 5 матчах, «Ренн» занимает первую строчку с 11 очками в 5 играх.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11095/12490546/tottenham-vs-rennes-in-europa-conference-league-off-after-covid-19-outbreak-uefa-confirms
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