Матч 6-го тура групповой стадии Лиги конференций «Тоттенхэм» — «Ренн» не состоится, сообщает Sky Sports со ссылкой на УЕФА.

Как утверждает источник, представитель УЕФА подтвердил, что игра не будет проведена.

Вчера, 8 декабря, «Тоттенхэм» сообщил, что матч не состоится из-за вспышки коронавируса в клубе. Позднее «Ренн» выступил с заявлением, в котором назвал решение «шпор» самостоятельным и не подтвержденным со стороны УЕФА. Также французский клуб обозначил намерение направить жалобу в УЕФА и назвал поведение «Тоттенхэма» неуважением к честной игре.

Матч «Тоттенхэм» — «Ренн» должен был состояться сегодня, 9 декабря. «Тоттенхэм» занимает третье место в группе G Лиги конференций с 7 очками в 5 матчах, «Ренн» занимает первую строчку с 11 очками в 5 играх.