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Матч Лиги конференций «Тоттенхэм» — «Ренн» отменен из-за коронавируса

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Стадион «Тоттенхэма». Фото ФК «Тоттенхэм»
Стадион «Тоттенхэма». Фото ФК «Тоттенхэм»
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«Тоттенхэм» на своем официальном сайте, что матч Лиги конференций против «Ренна» не состоится в четверг. Такое решение было принято из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в клубе.

Также указано, что клуб продолжает консультации с УЕФА по этому поводу. Решение о судьбе матча будет принято позднее.

Также сообщается, что по рекомендации органов здравоохранения тренировки первой команды в ближайшее время не будут проводиться по соображениям безопасности и во избежание дальнейших заражений. Остальные тренировки будут проводиться в штатном режиме.

Матч «Тоттенхэм» — «Ренн» должен был состояться 9 декабря и начаться в 23.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное