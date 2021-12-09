Матч Лиги конференций «Тоттенхэм» — «Ренн» отменен из-за коронавируса
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«Тоттенхэм» на своем официальном сайте, что матч Лиги конференций против «Ренна» не состоится в четверг. Такое решение было принято из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в клубе.
Также указано, что клуб продолжает консультации с УЕФА по этому поводу. Решение о судьбе матча будет принято позднее.
Также сообщается, что по рекомендации органов здравоохранения тренировки первой команды в ближайшее время не будут проводиться по соображениям безопасности и во избежание дальнейших заражений. Остальные тренировки будут проводиться в штатном режиме.
Матч «Тоттенхэм» — «Ренн» должен был состояться 9 декабря и начаться в 23.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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