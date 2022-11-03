«Сивасспор», «ЧФР Клуж», «Слован» и «Базель» вышли в плей-офф Лиги конференций

Завершились матчи 6-го тура групп G и Н в Лиге конференций.

В группе G «Славия» из Праги сыграла вничью с «Сивасспор» — 1:1, а «ЧФР Клуж» обыграл «Балкани» — 1:0.

Таким образом, в плей-офф турнира вышли «Сивасспор» и «ЧФР Клуж».

В группе Н «Жальгирис» проиграл «Словану» из Братиславы со счетом 1:2, а «Базель» в меньшинстве победил «Пюник» — 2:1.

По итогам этих матчей из группы в плей-офф турнира вышли «Слован» и «Базель».