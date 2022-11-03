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Сегодня, 23:07

«Сивасспор», «ЧФР Клуж», «Слован» и «Базель» вышли в плей-офф Лиги конференций

Анна Горшкова
Корреспондент
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Завершились матчи 6-го тура групп G и Н в Лиге конференций.

В группе G «Славия» из Праги сыграла вничью с «Сивасспор» — 1:1, а «ЧФР Клуж» обыграл «Балкани» — 1:0.

Таким образом, в плей-офф турнира вышли «Сивасспор» и «ЧФР Клуж».

Лига конференций. Группа G
03 нояб, 20:45. Sinobo Stadium (Прага)
Славия Пр
1:1
Сивасспор
Лига конференций. Группа G
03 нояб, 20:45. Dr. Constantin Radulescu (Клуж-Напока)
ЧФР
1:0
Балкани

В группе Н «Жальгирис» проиграл «Словану» из Братиславы со счетом 1:2, а «Базель» в меньшинстве победил «Пюник» — 2:1.

По итогам этих матчей из группы в плей-офф турнира вышли «Слован» и «Базель».

Лига конференций. Группа H
03 нояб, 20:45. LFF Stadium (Vetra Stadium) (Вильнюс)
Жальгирис В
1:2
Слован Бр
Лига конференций. Группа H
03 нояб, 20:45. Yerevan Football Academy Stadium (Ереван)
Пюник
1:2
Базель

Лига конференций
БК Жальгирис
ФК Базель
ФК Пюник
ФК Сивасспор
ФК Славия (Прага)
ФК Слован
ФК ЧФР Клуж
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