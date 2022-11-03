«Гент» обыграл «Мольде» и вышел в плей-офф Лиги конференций

«Гент» обыграл «Мольде» в матче 6-го тура группового этапа Лиги конференций. Встреча завершилась со счетом 4:0.

В другом матче «Юргорден» победил «Шэмрок Роверс» — 1:0.

Таким образом, «Юргорден» и «Гент» из группы F вышли в плеф-офф Лиги конференций. «Мольде» занял третье место, «Шэмрок Роверс» — четвертое.

В группе Е «Аполлон» обыграл «Вадуц» со счетом 1:0, а «АЗ» победил «Днепр-1» — 2:1.

В плей-офф Лиги конференций из этой группы вышли «АЗ» и «Днепр-1».

Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций пройдет 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.