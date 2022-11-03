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3 ноября, 22:57

«Гент» обыграл «Мольде» и вышел в плей-офф Лиги конференций

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Гент» обыграл «Мольде» в матче 6-го тура группового этапа Лиги конференций. Встреча завершилась со счетом 4:0.

В другом матче «Юргорден» победил «Шэмрок Роверс» — 1:0.

Таким образом, «Юргорден» и «Гент» из группы F вышли в плеф-офф Лиги конференций. «Мольде» занял третье место, «Шэмрок Роверс» — четвертое.

Лига конференций. Группа F
03 нояб, 20:45. Ghelamco Arena (Гент)
Гент
4:0
Мольде
Лига конференций. Группа F
03 нояб, 20:45. Tele2 Arena (Стокгольм)
Юргорден
1:0
Шэмрок Роверс

В группе Е «Аполлон» обыграл «Вадуц» со счетом 1:0, а «АЗ» победил «Днепр-1» — 2:1.

В плей-офф Лиги конференций из этой группы вышли «АЗ» и «Днепр-1».

Лига конференций. Группа E
03 нояб, 20:45. AFAS Stadion (Алкмар)
АЗ
2:1
Днепр-1
Лига конференций. Группа E
03 нояб, 20:45. GSP (Никосия)
Аполлон
1:0
Вадуц

Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций пройдет 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Лига конференций
ФК Аполлон
ФК Вадуц
ФК Гент
ФК Днепр-1
ФК Мольде
ФК Шэмрок Роверс
ФК Юргорден
1
0
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