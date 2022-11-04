«Ницца» с первого места вышла в плей-офф Лиги конференций, «Кельн» стал 3-м в группе

«Ницца» на выезде сыграла вничью с «Кельном» (2:2) в матче 6-го тура группового турнира Лиги конференций. В другой встрече группы «Партизан» и «Словацко» поделили очки — 1:1.

Таким образом, немецкая команда не смогла попасть в плей-офф турнира, так как «Ницца» с 9 очками вышла в 1/8 финала с первого места, а «Партизан» с 9 очками стал вторым.

В группе B «Андерлехт» одержал победу над «Силькеборгом» (2:0) и занял второе место, попав в 1/16 финала. «Вест Хэм», гарантировавший ранее себе первую строчку, переиграл «Стяуа» (3:0) и с 6 победами вышел из группы.

В группе С «Хапоэль» разгромил «Аустрию» (4:0), но стал лишь третьим, так как «Лех» на своем поле выиграл у «Вильярреала» (3:0), который ранее себе уже гарантировал себе первое место.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций пройдет 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.