Футбол
Лига конференций
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 01:01

«Ницца» с первого места вышла в плей-офф Лиги конференций, «Кельн» стал 3-м в группе

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
3 ноября. «Кельн» — «Ницца» — 2:2.
Фото Global Look Press

«Ницца» на выезде сыграла вничью с «Кельном» (2:2) в матче 6-го тура группового турнира Лиги конференций. В другой встрече группы «Партизан» и «Словацко» поделили очки — 1:1.

Лига конференций. Группа D
03 нояб, 23:00. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
2:2
Ницца
Лига конференций. Группа D
03 нояб, 23:00. FK Partizan (Белград)
Партизан
1:1
Словацко

Таким образом, немецкая команда не смогла попасть в плей-офф турнира, так как «Ницца» с 9 очками вышла в 1/8 финала с первого места, а «Партизан» с 9 очками стал вторым.

В группе B «Андерлехт» одержал победу над «Силькеборгом» (2:0) и занял второе место, попав в 1/16 финала. «Вест Хэм», гарантировавший ранее себе первую строчку, переиграл «Стяуа» (3:0) и с 6 победами вышел из группы.

Лига конференций. Группа B
03 нояб, 23:00. JYSK Park (Силькеборг)
Силькеборг
0:2
Андерлехт
Лига конференций. Группа B
03 нояб, 23:00. National Arena (Бухарест)
Стяуа
0:3
Вест Хэм Юнайтед

В группе С «Хапоэль» разгромил «Аустрию» (4:0), но стал лишь третьим, так как «Лех» на своем поле выиграл у «Вильярреала» (3:0), который ранее себе уже гарантировал себе первое место.

Лига конференций. Группа C
03 нояб, 23:00. Yaakov Turner Toto Stadium (Беэр-Шева)
Хапоэль Беэр-Шева
4:0
Аустрия
Лига конференций. Группа C
03 нояб, 23:00. Miejski (Познань)
Лех
3:0
Вильярреал

Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций пройдет 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Лига конференций
ФК Андерлехт
ФК Аустрия (Вена)
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Вильярреал
ФК Кельн
ФК Ницца
1
0
Читайте также
Спортсмен раскаялся в употреблении наркотиков и донес на себя сам: «Совершил ошибку»
Опрос генменеджеров КХЛ: их тайные мысли, непубличные мнения и скрытые планы
Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам
Британский наемник «Рэмбо» на Украине захотел домой после обстрела армии РФ
ЕС изучит возможность использования активов ЦБ РФ для восстановления Украины
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сивасспор», «ЧФР Клуж», «Слован» и «Базель» вышли в плей-офф Лиги конференций

Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости