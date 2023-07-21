«Неман», «Рига» и «Торпедо» из Кутаиси вышли во 2-й отборочный раунд Лиги конференций

Состоялись заключительные ответные матчи 1-го отборочного раунда Лиги конференций.

«Торпедо» из Кутаиси в серии пенальти переиграл «Сараево» (1:1, пен. — 4:2), «Неман» сыграл вничью с «Вадуцом» (1:1), чего оказалось достаточно для прохода дальше, «Рига» проиграла «Викингуру» (0:1), но по сумме двух встреч прошла в следующий раунд.

Также стадию 1-го отборочного раунда преодолели «Арарат-Армения», «Алашкерт», «Влазния», «Дандолк», «Дерри Сити», «Сутьеска», «Хэверфордвест», «Крусейдерс», Шкупи", «Гзира», Акурейри", «Прогресс».